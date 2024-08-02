İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Yollar Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Yollar Açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Yollar Açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve yeni yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak için yeni yollar açıyor.

02.08.2024 12:00  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, açtığı yeni yollarla kent içi trafiği rahatlatırken, yeni yerleşim alanlarına da ulaşımı kolaylaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana Balçova, Bornova, Karabağlar ve Menderes ilçelerinde 1 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı. 4 ilçede 2,5 kilometre uzunluğunda yeni yol yapım çalışmaları sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bugüne Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 4 ilçede 1 kilometre uzunluğunda yol açtı. Özellikle yeni yerleşim alanlarına yakın bölgelerde açılan yeni imar yolları yurttaşların ulaşımını kolaylaştırdı. Son üç ay içinde Balçova'da Eğitim Mahallesi'ndeki Molla Gürani Sokak'ta 10 metre genişliğinde 300 metre, Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki 2/12 Sokak'ta 10 metre genişliğinde 200 metre, Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 7 metre genişliğinde 150 metre ve Menderes Özdere Çukuraltı Mahallesi'nde 15 metre genişliğinde 300 metrelik yeni imar yolu hizmete girdi.

Güzelbahçe ile Seferihisar yoluna nefes aldıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 ilçede 5 noktada yol çalışmalarını sürdürüyor. Güzelbahçe ile Seferihisar ilçeleri arasında ulaşımı rahatlatacak Yalı Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı yolunda birinci etap çalışmaları tamamlandı. 18 metre genişliğinde 150 metre uzunluğunda yapılacak imar yolunun ikinci etap çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Menderes'in Görece Mahallesi'nde ise 25 metre genişliğinde 1 kilometre uzunluğundaki imar yolunda da imalatlar devam ediyor.

Mavişehir İZBAN ile Ordu Caddesi birbirine bağlanacak

Karşıyaka Şemikler Mahallesi Mavişehir İZBAN 6305/2 Sokak'ta ise 20 metre genişliğinde 300 metre uzunluğunda imar yolu açılması için çalışmalar başlatıldı. Kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. Yeni yol ile birlikte 6305/2 Sokak ile Ordu Caddesi yolu birbirine bağlanarak trafik rahatlatılacak.

Menemen Sevgi Caddesi ile 5. Cadde'de eş zamanlı çalışma

Eş zamanlı yürütülen bir diğer yol çalışması ise Menemen'de. İstiklal Mahallesi 5. Cadde ile 7440 Sokak arasında 25 metre genişliğinde 350 metre uzunluğunda ulaşım yolu açılıyor. Sevgi Caddesi'ndeki 20 metre genişliğinde 700 metre uzunluğundaki yol çalışmasının yüzde 85'i ise tamamlandı. Özellikle yeni yerleşim yerlerinin ağırlıkta olduğu noktada ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan yollar Menemen halkına nefes aldıracak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Ulaşım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Yollar Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:31:50. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Yollar Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement