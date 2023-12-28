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İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da Yoğun Sis Uyarısı - Son Dakika
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İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da Yoğun Sis Uyarısı

Meteoroloji, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için yoğun sis uyarısında bulundu. Yoğun sisin, 31 Ocak öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi. Sis nedeniyle hava kalitesinde azalma ve düşük görüş mesafesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın\'da Yoğun Sis Uyarısı
28.12.2023 - 16:05,
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METEOROLOJİ, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için yoğun sis uyarısında bulundu. Bugün akşamdan itibaren etkili olacak yoğun sisin, 31 Ocak öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da sisli havanın etkili olacağı duyuruldu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen bölgemizin iç ve kuzey kesimlerinde görülen sis olayının; önümüzdeki 3 (üç) günlük periyotta özellikle gece ve sabah saatlerinde Çanakkale'nin iç ve kuzey kesimleri, Çanakkale Boğazı çevreleri; Balıkesir'in iç ve kuzey kesimlerinde; Manisa'nın merkez ve çevrelerinde; İzmir'in güney ve iç kesimlerinde; Aydın'ın batı kesimlerinde gün içinde uzun süren ve yoğun olmak üzere; bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA
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