İzmir Çeşme ve Menderes'te 57 göçmen kurtarıldı; Aydın'ın Didim ilçesinde 32 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Çeşme ve Menderes'te 57 göçmen kurtarıldı; Aydın'ın Didim ilçesinde 32 göçmen yakalandı

İzmir Çeşme ve Menderes\'te 57 göçmen kurtarıldı; Aydın\'ın Didim ilçesinde 32 göçmen yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 57'si İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında kurtarıldı. Aydın'ın Didim ilçesinde ise lastik bottaki 3'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalanarak göçmen işlemleri sonrası İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, Aydın'ın Didim ilçesinde ise 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında da can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu hareket halindeki lastik botu durdurarak 3'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Menderes, Göçmen, Güncel, Çocuk, Didim, Çeşme, Aydın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Çeşme ve Menderes'te 57 göçmen kurtarıldı; Aydın'ın Didim ilçesinde 32 göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı Diyanet’te dikkat çeken atamalar: Çok sayıda müftü görevden alındı

23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
23:05
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor 3 maçtır gol yemediler
Acun Ilıcalı'nın Hull City’sinin bileği bükülmüyor! 3 maçtır gol yemediler
22:59
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a denk geldi
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi
22:46
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
22:17
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı
21:56
Fenerbahçe’ye sahasında büyük şok Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 23:59:08. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Çeşme ve Menderes'te 57 göçmen kurtarıldı; Aydın'ın Didim ilçesinde 32 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement