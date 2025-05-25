İzmir Çocuk Meclisi'nden Engelli Hakları Farkındalığı - Son Dakika
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İzmir Çocuk Meclisi'nden Engelli Hakları Farkındalığı

İzmir Çocuk Meclisi\'nden Engelli Hakları Farkındalığı
25.05.2025 12:32
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İzmir Çocuk Meclisi, mayıs ayında gerçekleştirdiği toplantıda engelli hakları üzerine çalışmalar yaptı. Çocuklar, engelli hakları hakkında farkındalık oluşturmak için deneyim parkuruna katıldı ve 'Ençokk' kutu oyununu oynadı.

(İZMİR)- İzmir Çocuk Meclisi'nin komisyonları, mayıs ayında 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Her ay farklı bir başlıkta çalışmalarını yürüten komisyon üyelerinin bu ayki gündemleri, engelli hakları oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmir Çocuk Meclisi, komisyon toplantılarının 7'ncisini düzenledi. Mayıs ayı toplantısının gündemi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli hakları oldu. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Kapsayıcı Çocuk Hakları Atölyesi'nde farklılıklar, ihtiyaçlar, beceriler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi'nden hareketle, engelli çocukların hak ve hizmetlerden bağımsız yararlanmalarını sağlayan erişilebilirlik hakkı başta olmak üzere engelli hakları örneklerle tartışıldı. Eğitim, sağlık, adalete erişim gibi birçok konuda çözüm önerileri üzerine konuşuldu. Çocuklar, görme engellilerin bağımsız yaşamını destekleyici beyaz baston, braille alfabeli kitap gibi erişilebilirlik araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Engelli farkındalığı için deneyim parkuru

Toplantının bir bölümünde Çocuk Meclisi üyesi çocuklar, oluşturulan deneyim parkurunda beyaz baston kullanımını deneyimledi. Ayrıca görme engelli birine yönelik doğru yaklaşımın önemini kavrayarak sesli betimleme yaparken dikkat edilmesi gereken hususları öğrendi. Komisyon üyeleri, "Bir Karar Ver" etkinliği ile oluşturulan tartışma ortamında, engellilerin yaşamına ilişkin yargılar hakkındaki düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu.

"Engelli çocuklar görev alıyor"

Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu sosyolog Deniz Kesimler Çakal, "Atölyenin amacı engelli hakları ile ilgili farkındalık yaratmak ve toplumda engellilerle ilgili yerleşik önyargıları çocuklarla birlikte tartışmak. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi 'Tüm çocuklar eşittir' der. 23. maddede ise 'Hiçbir çocuk engelinden dolayı dışlanamaz, ihmal edilemez ve haklarından yoksun bırakılamaz' der. Çocuk Meclisimizde de farklı bilişsel ve fiziksel özellikler gösteren engelli çocuklar görev alıyor. Amacımız hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların bir arada olduğu, fikirlerini özgürce ifade edebildiği ortamlar yaratmak" dedi.

"Ençokk" kutu oyunu

Toplantılar, atölyede konuşulan konuları pekiştirmek üzere "Ençokk" kutu oyununun oynanması ile tamamlandı. "Ençokk" kutu oyunu Türkiye Spina Bifida Derneği'nin koordinasyonunda farklı engel gruplarından çocukların da katılımıyla hazırlanan erişilebilir bir kutu oyunu olma özelliği taşıyor. Çocuklar bu oyunla, interaktif olarak farklı engel gruplarının özellikleri ve ihtiyaçları hakkında tartışarak günlük yaşamda engelli çocukların karşılaşabileceği sorunlarla ilgili çözümler üretti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Çocuk Meclisi'nden Engelli Hakları Farkındalığı - Son Dakika

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