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İzmir'de 1045 İnternet Sitesi Erişime Kapatıldı - Son Dakika
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İzmir'de 1045 İnternet Sitesi Erişime Kapatıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcen paylaşım ve terör örgütü propagandası yapan toplam 1045 internet sitesi tespit edilerek erişime kapatıldı. Ayrıca, PKK/YPG terör örgütüne yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen 36 sosyal medya hesabı da incelenmek üzere alındı.

İzmir\'de 1045 İnternet Sitesi Erişime Kapatıldı
28.12.2023 - 19:37,
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İZMİR'de dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcen paylaşım ve terörü örgütü propagandası yapan toplam 1045 internet sitesi erişime kapatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen sanal devriye kapsamında; 26 Kasım- 28 Aralık tarihleri arasında illegal internet siteleri takibe alındı. 64 oltalama (e-posta üzerinden dolandırıcılık faaliyeti), 731 yasa dışı bahis, 213 müstehcen paylaşım ve 37 PKK/ YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen toplam 1045 internet sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirildi. Tespit edilen sitelere erişim engeli getirilirken, PKK/YPG terör örgütüne yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 36 sosyal medya hesabı ise incelemeye alındı.

Kaynak: DHA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 1045 İnternet Sitesi Erişime Kapatıldı - Son Dakika
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