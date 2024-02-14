İzmir'de yapılan operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de yapılan operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11,5 kilo esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

14.02.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusundaki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bu kapsamda dün Menderes ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 11,5 kilo kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir\'de yapılan operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Menderes, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yapılan operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:07:04. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de yapılan operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement