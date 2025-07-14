İzmir\'de 15 Temmuz Sergisi Açıldı

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik: Zaferin Adı Türkiye" adlı resim sergisi açıldı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan sergi, EÜ İletişim Fakültesi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin sanatsal olarak ele alınmasının önem taşıdığını aktaran Budak, "Sanatsal etkinliklerle yaşananların anlatılması, o karanlık gecenin anlaşılması, o ruhun yaşatılması, karanlık geceyi unutmamak ve unutturmamak için çok önemli bir konu. 15 Temmuz'un ruhunu yeniden yaşatan bu sergi, bayrak sevgisini, milletimizin birlik ruhunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sergiyi gezen sanatçı Tuğba Özerk ise çalışmalardan etkilendiğini dile getirdi.