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İzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı

İzmir'in 4 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 1 taksi, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 şişme bot ve 1 bot motoruna el konuldu. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra 2 organizatörün daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir\'de 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı
23.12.2023 - 18:32,  Güncelleme: 18:34
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İZMİR'in 4 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, koordineli olarak 19- 20 Aralık tarihleri arasında Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 taksi, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 şişme bot ve 1 bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin hepsi tutuklanırken, ayrıca 2 organizatörün daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
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