İzmir'de 19 Mayıs Coşkusu... Cumhuriyet Meydanı'nda Renkli Kutlamalar

19.05.2026 13:05  Güncelleme: 14:34
(İZMİR) - İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Gençlerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Hayal kurmaktan vazgeçmeyin, çalışmaktan yorulmayın. Çünkü bu millet, tarih boyunca en büyük başarılarını inanan gençlerle elde etmiştir" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce gençliğe armağan ettiği bayram dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende renkli görüntüler yaşandı.

İzmir Valiliği koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kutlama programına İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program kapsamında çeşitli gösteriler, sportif etkinlikler ve halk oyunları sergilendi. Gençlerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Bayram coşkusu, gün boyunca İzmir'in farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Program saat 09.00'da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bayram mesajının aktarılmasının ardından öğrenciler, şiir okudu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından bayrak ve Atatürk posteri gösterisi eşliğinde Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

"TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Esareti kabul etmeyen bir iradenin, umudu tükenmeyen bir milletin destanıdır. ve en önemlisi, bu kutlu günün gençliğe armağan edilmiş olması, geleceğin teminatının gençler olduğunun en güçlü göstergesidir" dedi.

"Bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ilerleyen ülkemiz; bilimde, teknolojide, savunma sanayiinde, sporda, sanatta ve eğitimde büyük adımlar atmaktadır. Bu yürüyüşün merkezindeyse yine gençlerimiz vardır" diyen Eskici, "Çünkü biz biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin mimarı, öz güveni yüksek gençlerdir. Milli ve manevi değerlere bağlı, dünyayı takip eden, üreten, düşünen ve sorgulayan gençlerdir. Bugünün gençleri, yapay zekadan uzay çalışmalarına, spordan kültüre kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak büyük bir potansiyele sahiptir. Sevgili gençler, sizler sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzsünüz. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin, çalışmaktan yorulmayın. Çünkü bu millet, tarih boyunca en büyük başarılarını inanan gençlerle elde etmiştir. Ruhunu kaybetmeyen bir milletin evlatları olarak; inançla, azimle ve birlik içinde Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK'IN MESAJI OKUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, mesajında "Tarihi meşalenin emanetçisi olan gençlerimiz bugün bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve hayatın her alanında Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır. Bu yıl da 81 ilimizde aynı heyecanı, aynı gururun ve aynı bayrağın coşkusunu gençlerimizle birlikte omuz omuza yaşıyor; ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep birlikte tek yürek oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; milletimizin ve geleceğimizin ümidi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Program kapsamında Ege Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu'nun zeybek gösterisi büyük beğeni toplarken, İzmir Türk Koleji Bando Takımı'nın performansı da izleyicilerden alkış aldı.

Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından trambolin, taekwondo, güreş, ritmik jimnastik ve basketbol akrobasi gösterileri gerçekleştirildi. Gösteriler sırasında dağcı sporcuların TELEKOM binasından iniş yapması ise kutlamalara heyecan kattı.

19 Mayıs coşkusu, gün boyunca İzmir'in farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Kaynak: ANKA

