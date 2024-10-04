İzmir'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve firarilere yönelik çalışma yürüttü.
Kardeşe karşı kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.U. ile uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.A. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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