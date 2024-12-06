İzmir'de 20 Kasım'daki silahlı saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 20 Kasım'daki silahlı saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

06.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye giden ve açılan ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Mehmet Tozun (38), tedavisinin sürdüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aynı olayda yaralanan polis memuru İbrahim Gümüştekin'in hastanede tedavisinin sürdüğü, komiser Furkan Hakan Aşkın'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Seferihisar, Politika, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Polis, Polis, izmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 20 Kasım'daki silahlı saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu - Son Dakika


10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de 20 Kasım'daki silahlı saldırıda yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.