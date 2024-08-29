İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti

Bornova ilçesinde 3 kızını öldüren ve 1 kızını ağır yaralayan baba, hastanede hayatını kaybetti.

29.08.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün 3 kızını öldürüp 1 kızını da ağır yaralayarak intihar girişiminde bulunan Vesim Ş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bornova ilçesinde araziye getirdiği kızları Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'yi (14) silahla öldüren, kızı Hira Nur Ş'yi (11) de ağır yaralayıp aynı silahla intihar girişiminde bulunan Vesim Ş. (45) kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

Vesim Ş'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hira Nur Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olay

Altındağ Mahallesi'nde yaşayan Vesim Ş, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istemişti.

Çocuklardan Ceylin, Cemre ve Nira Ş. olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Hira Nur Ş. ile baba ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.

Hayatını kaybeden çocuklar, dün Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

3-sayfa, Bornova, izmir, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
20:36 Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev yapacak hakemleri duyurdu Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda görev yapacak hakemleri duyurdu
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
20:00 Tahkim Kurulu’ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar Tahkim Kurulu'ndan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçı için çok konuşulacak karar
19:45 Fenerbahçe, Luan Peres’in sözleşmesini feshedecek Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini feshedecek
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
19:12 Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı Cristiano Ronaldo, ne zaman emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement