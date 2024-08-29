İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba intihar etti

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İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün 3 kızını öldürüp 1 kızını da ağır yaralayarak intihar girişiminde bulunan Vesim Ş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bornova ilçesinde araziye getirdiği kızları Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş'yi (14) silahla öldüren, kızı Hira Nur Ş'yi (11) de ağır yaralayıp aynı silahla intihar girişiminde bulunan Vesim Ş. (45) kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

Vesim Ş'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hira Nur Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olay

Altındağ Mahallesi'nde yaşayan Vesim Ş, 27 Ağustos'ta Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etmiş, aynı silahla yaşamına son vermek istemişti.

Çocuklardan Ceylin, Cemre ve Nira Ş. olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Hira Nur Ş. ile baba ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İnşaatta çalıştığı öğrenilen Vesim Ş'nin eşi Naciye Ş. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilmişti.

Hayatını kaybeden çocuklar, dün Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verilmişti.