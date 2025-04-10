İzmir'de 61. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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İzmir'de 61. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Konak Metro Kütüphanesi'ni açarak, kitaplara erişimi kolaylaştırmayı ve okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor. Kütüphanede 1300 kitap bulunuyor ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

10.04.2025 11:17  Güncelleme: 11:32
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 61'incisi düzenlenen "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında Konak Metro Kütüphanesi'ni hizmete açtı. Kütüphanede Türk ve Dünya edebiyatı, çocuk kitapları, tarih, psikoloji, ekonomi, felsefe ve sınava hazırlık olmak üzere bin 300 kitap bulunuyor.

İzmir'de 61. Kütüphane Haftası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor. Kitaba erişimi kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kente yeni kütüphaneler kazandıran Büyükşehir, Kütüphane Hatfası etkinlikleri kapsamında Konak Metro Kütüphanesi'ni hizmete aldı. Kütüphanenin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Sarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sedat Kirt ile yurttaşlar katıldı.

"Kütüphane sayısının hızla çoğalmasını diliyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı temsilen programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Sarı, yaptığı konuşmada kütüphanenin Konak Metrosu'nda merkezi bir konumda yer aldığını, bunun da okuyucunun kitaba ulaşmasını kolaylaştırdığını söyledi. Kütüphanelerin sayısının artmasının önemli olduğunu vurgulayan İsmail Sarı, "Toplumsal bilgiye erişimi arttırarak, bireylerin sürekli öğrenme ve kültürel gelişimlerini destekliyoruz. Bilgi paylaşımlarını karşılayan, yenilikçi, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir bir kütüphane oluşturma misyonu ile faaliyetlerini yürüten Kütüphane Şube Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Kütüphane sayısının hızla çoğalmasını diliyorum" dedi. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde görevli Bora Çelik de şair Süreyya Berfe'nin hayatını anlattı.

2 kitap 21 gün boyunca ödünç alınıyor

Konak Metro Kütüphanesi'nde Türk ve Dünya edebiyatı, çocuk kitapları, tarih, psikoloji, ekonomi, felsefe ve sınava hazırlık olmak üzere bin 300 kitap bulunuyor. Kütüphaneye ücretsiz üye olanlar, 2 kitabı 21 gün boyunca ödünç alabiliyor. Kütüphanede bulunan çalışma alanı da okuyucuların kullanımına sunuldu. Kütüphane içerisinde yer alan sergileme bölümünde ise Şair Süreyya Berfe'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan kitaplarından seçme koleksiyonu ve özel eşyaları yer alıyor.

Etkinlikler sürüyor

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında 10 Nisan'da saat 10.30'da Kent Kütüphanesi'nde Masal Atölyesi yapılacak, saat 15.30'da da Kitapların Işığında Yoga Atölyesi düzenlenecek. 11 Nisan Cuma günü Matbaadan Kütüphaneye: Kağıdın Yolculuğu başlıklı bir gezi gerçekleştirilecek ve Enki Matbaa, Yakın Kitabevi ile Kent Kütüphanesi ziyaret edilecek. 12 Nisan Cumartesi günü ise saat 10.30'da Kent Kütüphanesi'nde Yusuf Çağlayan ile Sözcük Atölyesi var. Şato Kütüphanesi'nde saat 15.00'te Gençlerle Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi başlıklı bir seminer düzenlenecek. 14 Nisan Pazartesi günü saat 14.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi'nde şiir dinletisi ve Türk Halk Müziği konseri yapılacak. Bostanlı-Konak vapurunda ise Körfezde Bilgi Dalgası başlıklı bilgi yarışması düzenlenecek. 15 Nisan Salı günü 11.00-16.00 saatleri arasında da Bornova Metro İstasyonu'nda Gezici Kütüphane etkinlikleri düzenlenecek. Akıl Oyunları Atölyesi ise Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Ercan Kesal AASSM'de

17 Nisan Perşembe günü etkinlikleri de dopdolu geçecek. Kültür 68 Kütüphanesi'nde saat 14.00'te Erişilebilir Kütüphane: Kitaplar Konuşuyor başlıklı etkinlikte engelli bireylerin katılımıyla belirlenen kitaplar, oyun yöntemleriyle okunacak ve yaratıcı drama yöntemleriyle canlandırılacak. Aynı gün saat 17.30'da Bostanlı-Konak vapurunda Körfezde Bilgi Dalgası başlıklı bilgi yarışması yeniden düzenlenecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon ise ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal'ı ağırlayacak. Şehir, Kitap ve Kütüphane başlıklı söyleşi, saat 19.00'da başlayacak. Çocuk kitapları yazarı Aytül Akal da 18 Nisan Cuma günü saat 16.00'da Kent Kütüphanesi'nde imza günü ve söyleşi gerçekleştirecek.

Ayrıntılı program için izmir.kentkutuphanesi sosyal medya hesabı ziyaret edilebilir.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 61. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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