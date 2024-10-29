İzmir'de Akıllı Durak Sistemi Hayata Geçti

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. (İZTEKNOLOJİ), tamamen kendi yazılımı ve veri çalışması sonucunda beklenen otobüsün durağa geliş dakikasını gösteren akıllı durak sistemini bir bir devreye alıyor. Pilot bölge olarak şimdilik beş durakta ekrana yansıtılan uygulama, kısa sürede kent geneline yayılacak.

İzmir'de yolcular, İZTEKNOLOJİ'nin kendi yazılımı ve veri çalışmasıyla hayata geçirdiği akıllı durak sisteminden yararlanmaya başladı. Beklenen otobüsün durağa geliş dakikasını gösteren ekranlar, 10255 Üçyol Metro, 40015 Buca Belediye Sarayı, 30321 Bornova Stadı, 20201 Metin Aşıkoğlu Ortaokulu ve 50022 Dokuz Eylül duraklarında devreye alındı. Kısa süre içinde kent geneline yaygınlaşması hedeflenen uygulamanın ilk aşamasında, ekranlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama yazısı da yer aldı.

Çalışma hakkında bilgi veren İZTEKNOLOJİ Genel Müdürü Emrecan Durmaz, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 kendi yazılımımız ve kendi verimiz"

"Akıllı durak ekranlarımız, daha önce kendi yazılımımıza sahip değildi. Başkanımızın İZTEKNOLOJİ şirketinde yaptığı yapısal değişikliklerden sonra akıllı durak yazılımlarını geliştirmeye başladık. Geldiğimiz noktada yüzde 100 kendi yazılımımız ve kendi verimizle akıllı durak sistemimizi ayağa kaldırabilecek noktaya geldik. Çalışmamızı Konak, Karşıyaka, Gaziemir, Buca ve Balçova ilçelerimizde birer adet durağımızda uygulamaya başladık. Pilot olarak başlattığımız projeyi çok yakın zamanda İzmir'in geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yolcular durağa geldiğinde yaklaşan otobüsün kaç dakikada durakta olacağını bilecek ve ulaşım planlamalarını akıllı duraklar sayesinde daha kolay yapabilecek."

Ulaşım verilerindeki dijitalleşme hedeflerini aktaran Durmaz, şöyle devam etti:

"Bu çalışma, sadece sürelerin gösterildiği bir ışıklı tabeladan daha fazlası. Biz aslında bir veri kaynağı oluşturmuş durumdayız. Bu veriyi oluşturmak, sadece ekrana basmaktan çok daha kıymetli bir çalışma. Yolcular bir süre sonra bu veriyle sunduğumuz diğer servisleri de kullanmaya başladığında evden çıkmadan yolculuğunu planlayabilecek. Çünkü hangi ulaşım aracının, nereden ve hangi saatte geçeceğini veriye dayalı sistemlerle bileceğiz. Bu sayede ulaşımı uçtan uca planlayabilir duruma geleceğiz. Biz ulaşıma dair verileri doğru yöntemlerle oluşturmazsak yönetmek de anca eski usul olur. Biz ulaşım verilerini ne kadar dijitalleştirirsek o ölçüde ulaşım planlamasını da yolculuk planlamasını da yatırımları da dijitalleştirebileceğiz."

Yolcular da memnun

Uygulamadan vatandaşlar da memnun kaldı. Emine Aydınlar isimli yolcu, "Çalışmayı güzel buldum. Otobüsün kaç dakika sonra geleceğini görmek, ne kadar bekleyeceğimi bilmek güzel" dedi. Songül Demir isimli yolcu da uygulamanın faydalı olduğunu belirterek teşekkür etti.