İzmir'de amcasını öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de amcasını öldüren şüpheli yakalandı

İzmir\'de amcasını öldüren şüpheli yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde amcasını öldürdüğü ve kuzenini yaraladığı öne sürülen şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

22.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 16 Şubat'ta amcasını öldürdüğü, kuzenini de tabancayla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında şüpheli M.Ş'nin (24), Torbalı ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde, arkadaşına ait hobi bahçesinde saklandığını belirledi.

Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

Olay

Karabağlar ilçesindeki pazarda balık satan M.Ş ile amcası Sertif Ş. (64) arasında 16 Şubat tarihinde tartışma çıkmıştı.

Bunun ardından kardeşi D.Ş'yi (22) yanına alan M.Ş, amcasının evine gitmişti. M.Ş, amcası Sertif Ş. ile amca oğlu Erkan Ş'yi tabancayla vurmuş, iki kardeş olay yerinden kaçmıştı.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sertif Ş, hayatını kaybetmişti. Erkan Ş. (36) ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polis ekipleri şüphelilerden D.Ş'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, işlemin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de amcasını öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 04:53:04. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de amcasını öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement