(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Doğaseverler Topluluğu ile birlikte 25 Mayıs'ta Kültürpark'ta koşu etkinliği düzenleyecek. Koşuya katılacak yurttaşlar yanlarında kitap getirerek köy okullarına kitap bağışında bulunacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında anlamlı bir organizasyon düzenliyor. İzmir Doğaseverler Topluluğu ile birlikte 25 Mayıs saat 09.00'da Kültürpark'ta koşu etkinliği gerçekleştirilecek.
Koşuya katılacak yurttaşlar, yanlarında en az bir kitap getirerek köy okullarına kitap desteğinde bulunacak.
Koşuya katılım için 23 Mayıs'a kadar başvurulabilecek.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Anlamlı Koşu Etkinliği: Kitap Bağışıyla Destek Olun! - Son Dakika
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