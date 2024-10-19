İzmir'de Arkadaş Cinayeti: Dilan Ergen Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Arkadaş Cinayeti: Dilan Ergen Tutuklandı

İzmir\'de Arkadaş Cinayeti: Dilan Ergen Tutuklandı

Buca'da Fidan Çakır'ın cinayeti aydınlatıldı, şüpheli Dilan Ergen tutuklandı.

19.10.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Buca ilçesinde evinde cesedi bulunan Fidan Çakır'ın (28) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boynundaki kesici alet yarasıyla öldürüldüğü belirlenen Çakır'ın cinayet şüphelisi Dilan Ergen (31), İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Çakır'ı çekememezlik nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyleyen Ergen, tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Fidan Çakır'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Dün çilingir yardımıyla eve giren polis, Fidan Çakır'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İlk incelemede, boyun bölgesinden kesici aletle aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Çakır'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın 8 gün önce gerçekleştiğini, şüphelinin maktulün arkadaşı Dilan Ergen olduğunu tespit etti. Ergen'in olaydan sonra ilk olarak Muğla'ya oradan da İstanbul'a gittiği tespit edildi. Ergen, dün kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, İzmir'e getirildi.

10 YILLIK ARKADAŞIYMIŞ

Fidan Çakır ile 10 yıllık arkadaş olan ve bir süre ev arkadaşlığı da yaptığı öğrenilen Dilan Ergen, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. Ergen, aralarında zaman zaman çekememezlik nedeniyle tartışma çıktığını söylediği Çakır'ı, içkili olduğu sırada yine aynı nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi. Ergen, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Dilan Ergen'nin kentten kaçarken kullandığı korsan taksi de tespit edildi. Cinayetle ilgisi olmadığı saptanan belirlenen taksiciye ruhsatsız çalışmaktan 64 bin TL para cezası kesilip, otomobilinin bağlandığı bildirildi.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, İzmir, Buca, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Arkadaş Cinayeti: Dilan Ergen Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:40:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Arkadaş Cinayeti: Dilan Ergen Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.