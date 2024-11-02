İzmir\'de Arkadaş Katliamı

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İZMİR'in Bornova ilçesinde birlikte içki içtiği arkadaşı Ali Takım'ı (50) bıçaklayarak öldüren Hasan Kocayılmaz (50), tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında içki içen Hasan Kocayılmaz ile arkadaşı Ali Takım arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın sokakta kavgaya dönmesi ile Kocayılmaz, Takım'ı belinden bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Takım, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Torbalı ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Kocayılmaz, ifadesinde; çok alkollü olduğunu, aralarında bir anda çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Kocayılmaz, tutuklandı. Öte yandan Kocayılmaz ile Takım'ın tartıştığı, şüphelinin de olay yerinden uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.