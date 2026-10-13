İzmir'de arkadaşına eşlik eden Tijen Erkan, erken tanıyla rahim ağzı kanserini yendi - Son Dakika
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İzmir'de arkadaşına eşlik eden Tijen Erkan, erken tanıyla rahim ağzı kanserini yendi

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İzmir\'de arkadaşına eşlik eden Tijen Erkan, erken tanıyla rahim ağzı kanserini yendi
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Arkadaşına eşlik ettiği İzmir Bornova'daki sağlık merkezinde sağlık çalışanlarının ısrarıyla tarama yaptıran Tijen Erkan, 1'inci evre rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Mayıs ayında ameliyat edilen Erkan, kemoterapi ve radyoterapi görmeden sağlığına kavuştu.

İZMİR'de, rahim ağzı kanseri taraması yaptırmaya giden arkadaşına eşlik eden Tijen Erkan (54), sağlık çalışanlarının ısrarıyla kendisi de test yaptırdı. Sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan tetkiklerde 1'inci evre rahim ağzı kanseri olduğu belirlenen Erkan, erken tanı sayesinde kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duymadan sağlığına kavuştu.

Bornova'da yaşayan ev kadını ve 1 çocuk annesi Tijen Erkan, 12 Mart'ta, Bornova 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne giden arkadaşına eşlik etti. Arkadaşı tarama testi yaptırırken, sağlık çalışanları, Erkan'a daha önce rahim ağzı kanseri taraması yaptırıp yaptırmadığını sordu. Daha önce tarama yaptırmadığını belirten Erkan, başlangıçta test olmak istemedi. Sağlık çalışanlarının testin kısa sürede tamamlanabileceğini ve taramanın ihmal edilmemesi gerektiğini belirtmesi üzerine Erkan, test yaptırmayı kabul etti. Test sonucu 'pozitif' çıkınca, ileri tetkikler için kadın doğum polikliniğine yönlendirilen Tijen Erkan'a, incelemelerin ardından 1'inci evre rahim ağzı kanseri tanısı konuldu. Hastalığın erken evrede tespit edilmesiyle tedavi süreci başlatıldı. Mayıs ayında ameliyat edilen Erkan, cerrahi tedavinin ardından kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duymadan sağlığına kavuştu.

'ERKEN TEŞHİS HER ZAMAN HAYAT KURTARIYOR'

Yaşadıklarını anlatan Tijen Erkan, "Bir arkadaşım kontrole geliyordu, benden de eşlik etmemi istedi. Onun kontrolü yapıldığında, sağlık çalışanı arkadaşlarımız benim de kontrol edilmemi istedi. Herhangi bir şikayetim, sağlık sorunum olmadığı için istemedim. Sonra onun ısrarı üzerine ben de kontrol yaptırdım. Arkadaşımın test sonucu temiz çıktı. Bende virüs tespit edildi. Birinci evre olduğu daha sonraki tahlillerle anlaşıldı. Sonra hastane sürecim başladı. Ameliyatımı oldum. Herhangi bir şikayetim de olmadı. İyi ki de ısrar etmişler ve testi yaptırmışım. Uyuyan bir cins olduğu için bu hastalık başlarda teşhis edilemiyormuş. İlerlediği zaman belirti veren bir hastalıkmış. Erken teşhis, her zaman hayat kurtarıyor. Bir şikayeti olmayan kişiler de testlerini yaptırmalı, kimse ihmal etmemeli" dedi.

'RAHİM AĞZI KANSERİ ERKEN TANIYLA ÖNLENEBİLİYOR'

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Nafiye Ebru Terzi ise rahim ağzı kanserinin tarama ve erken tanıyla büyük ölçüde önlenebilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Rahim ağzı kanseri kadınların hayatını ciddi derecede etkileyen, büyük ölçüde önlenebilen, taramalar ve erken tanı ile müdahale edebildiğimiz bir kanser türüdür. Dünya çapında her yıl yaklaşık 600 bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konmakta ve bunların hemen hemen yarısını biz bu hastalık nedeniyle kaybetmekteyiz. Ülkemizde de yine her yıl yaklaşık 2 bin 500 kadına bu tanı konulmakta. Rahim ağzı kanserinin en sık nedeni genellikle yüksek riskli HPV enfeksiyonlarının vücutta uzun yıllar kalmasıdır. Bu süre uzun bir zaman almasının yanında genellikle erken dönemde belirti vermemekte. Bizler de taramalarla bu henüz kansere dönüşmemiş olan hücreleri erken tespit edebilmekteyiz" diye konuştu.

Bornova'daki İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Hemşiresi Yıldız Gökalp Argun ise "KETEM taramaları hayat kurtarır. Çünkü erken teşhis imkanı sunar. Tamamen ücretsizdir. Kolay ve güvenilirdir. Hayatımızı, sağlığımızı ertelemeyin" dedi.

Kaynak: DHA
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