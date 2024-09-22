İzmir\'de Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Başlıyor

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(İZMİR) - Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası, farklı aktivitelerle İzmir'e hareket katacak. 23-30 Eylül tarihlerinde kentin farklı noktalarında yapılacak etkinliklerle spor ve sağlıklı yaşama ilişkin farkındalık oluşturulması planlanıyor.

Kentte sporun görünür kılınarak yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam bilincinin toplumun tüm kesimlerine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Spor Haftası için etkinlik takvimini belirledi.

Kentin farklı noktalarında 23-30 Eylül tarihlerinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek aktiviteler arasında, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ailelerin çocuklarının sporun farklı branşlarıyla tanışması için yapılacak spor şenliği, vapur seferlerinde egzersiz eğitimleri ve açık alanlarda halk oyunları atölyeleri de bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü etkinlikleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanları Avrupa Spor Haftası boyunca vapurlarda, parklarda, meydanlarda olacak. Ayrıca yıl boyunca, tüm spor tesislerinin kapıları İzmirlilere ardına kadar açık olacak.

Kulüp görevlileri, verilen hizmetler hakkında İzmirlileri bilgilendirmek, spor eğitimi almak isteyenlerin başvurularını kabul etmek ve kulübü tanıtmak için sürpriz etkinlikler düzenleyecek. Özellikle ampute sporcuların katılacağı aktivitelerle yurttaşların farklı branşlara ilişkin bilgi sahibi olmasının önü açılacak.

Vapurda hareket var

Bostanlı-Üçkuyular arası sefer yapan feribotlar ile Konak- Karşıyaka yolcu gemilerinin bazı seferlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman spor eğitmenleri, yolcularla birlikte egzersiz yapacak. Özellikle masa başında çalışan kişilerin egzersiz alışkanlığı edinmesinin amaçlandığı proje ile İzmirliler, bir yandan körfezin eşsiz manzarasının keyfini çıkaracak, diğer yandan spor yaparak günün geri kalanı için enerji toplayacak.

Kültürel mirasımızla "Birlikte Adımlıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor yaparken kültürel mirasa kardeşçe sahip çıkmayı sağlayacak "Birlikte Adımlıyoruz" projesini hayata geçiriyor. İzmirliler, haftanın iki günü Bostanlı Sahili ve Hasanağa Bahçesi'nde bir araya gelerek farklı yörelerin halk oyunlarını öğrenecek.

Uzman halk oyunları eğitmenleri, Bostanlı Yasemin Kafe önünde ve Buca Hasanağa Bahçesi'nde yurttaşlar için ücretsiz Yaşayan Halk Dansları Atölyesi düzenleyecek. "Birlikte Adımlıyoruz" sloganıyla gerçekleştirecek etkinlikler, 24 Eylül'de başlayacak, her salı ve perşembe günü, 19.30-20.30 saatleri arasında yapılacak.

Mahallede spor ve eğlence

Kentin sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocukların sporun farklı branşlarıyla tanışması, ücretsiz olarak eğitim alması, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve geleceğin sporcularının keşfedilmesi için gayret gösteren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Konak'taki Lale Mahallesi'nde şenlik havasında etkinlikler düzenleyecek.

Ailelere ve çocuklara belediyenin spor faaliyetleri hakkında bilgilerin verileceği etkinliklerde birçok branştan profesyonel sporcu, çocuklarla birlikte spor yapacak, gösteri maçları düzenlenecek ve spor alanları oluşturularak çocukların branşları deneyimlemesi ve eğlenmesi sağlanacak.

Urla'da Birİz koşusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Urla Eğitim vakfı iş birliğiyle Urla'da Birİz koşusu düzenlenerek kentin hareketliliği artırılacak. Urla Eğitim Vakfı Burs Fonu'na katkı sağlamak amacıyla düzenlenen koşu organizasyonu ile sporseverler hem koşunun keyfini çıkaracak hem de oluşturulacak "kişisel kampanyalar" ile toplanacak bağışlar sayesinde UREV Burs Fonu'na destek olarak ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlerin geleceğine ışık olacak.

28 Eylül Cumartesi günü Urla Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak organizasyon, 29 Eylül Pazar günü Urla Kum Denizi'nde yapılacak koşu ile tamamlanacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk atletizm şenliği

Konak Cumhuriyet Meydanı, atletizm branşının farklı kategorilerinden sporcularının gösterilerine sahne olacak. 27 Eylül Cuma günü düzenlenecek şenliğe farklı yaş gruplarından sporcular katılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle yapılacak etkinlikle İzmirliler, atletizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak.