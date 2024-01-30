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İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde, içinde 10 kişi bulunan bir balıkçı teknesi battı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 5 kişi sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, 3 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma faaliyetleri ise kayıp olduğu düşünülen 2 kişi için devam ediyor.

İzmir\'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti
30.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:36
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İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını ifade eden Budan, teknedeki Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada ise Dikili açıklarında, içinde 10 kişi bulunan "Oğuz İrgit" isimli balıkçı teknesinden haber alınamadığı bilgisi üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 bot ve 1 dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucu teknede bulunanlardan 5'inin sağ ve bilinci açık olarak bota alındığı, bilinci kapalı olarak alınan 3 kişinin ise ambulansta yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişi için arama kurtarma faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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