 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Beldekler suç örgütüne operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Beldekler suç örgütüne operasyon: 4 kişi tutuklandı

İzmir'de yasa dışı faaliyet yürüten Beldekler suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt lideri B.B. dahil olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Operasyonda çalıntı motosiklet ve otomobil, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir\'de Beldekler suç örgütüne operasyon: 4 kişi tutuklandı
24.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

İZMİR'de 'Beldekler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında örgüt lideri B.B.'nin bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile bırakıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesinde yasa dışı faaliyet yürüten 'Beldekler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçti. 'Silahla yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu satmak', 'dolandırıcılık', memura mukavemet' gibi birçok suça karıştıkları belirlenen, liderliğini B.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 18 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 3 motosiklet ve 1 otomobil, ruhsatsız 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kılıç, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanmak için düzenekler ile tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri B.B., ile M.B., E.B. ve O.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler B.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, İzmir, Dolandırıcılık, Tutuklama, Hırsızlık, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Beldekler suç örgütüne operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:51:57. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Beldekler suç örgütüne operasyon: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement