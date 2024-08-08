İzmir'de Belediye Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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İzmir'de Belediye Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

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İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı ve bacağından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.08.2024 13:11
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İZMİR'de, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, bu sabah İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Dikmen, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dikmen'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Dikmen, tedaviye alındı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR, DHA)

İzmir\'de Belediye Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı
Kaynak: DHA

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