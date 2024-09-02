İzmir'de bıçaklı kavga: 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Sekiz Eylül Mahallesinde Furkan Can S'nin (19) bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.K. (18) ve ağabeyi F.K'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde S.K'nin bankta oturan 3 kişinin yanına geldiği, bir süre tartıştıktan sonra kavga etmeye başladıkları, Furkan Can S'nin, S.K. tarafından bıçaklanmasının ardından yere düştüğü anlar yer aldı.

Olay

Sekiz Eylül Mahallesi rekreasyon alanında önceki gün S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile Furkan Can S. (19) arasında iddiaya göre "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıkmış, olayda bıçakla yaralanan Furkan Can S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.