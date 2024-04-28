İzmir\'de bir kişi evine girerken silahla öldürüldü, 7 şüpheliden 2\'si tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde bir kişiyi evine girerken silahla öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.

Ömer Gülen'in (34) 23 Nisan'da Şirinkapı Mahallesi'ndeki evinin önünde öldürülmesine ilişkin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Analiz büro amirlikleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Olay yeri ve çevresindeki kameraların incelenmesi sonucu olay yerine gelen bir otomobilde sahte plaka bulunduğu belirlendi. Otomobilin olay öncesi bir akaryakıt istasyonunda plakasının değiştirildiğini belirleyen ekipler, kimlikleri belirlenen 7 şüpheliye yönelik İzmir, İstanbul ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, yüklü miktarda para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın taraflar arasındaki eski bir husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen Ömer Gülen, Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.