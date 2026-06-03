İzmir'de Çevre Haftası'nda Körfez ve Kıyılar İçin Seferberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Çevre Haftası'nda Körfez ve Kıyılar İçin Seferberlik

03.06.2026 09:57  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında dalgıç ekiplerinin de katılımıyla Karaburun, Karşıyaka ve Konak'ta deniz dibi ve kıyı temizliği etkinlikleri düzenleyecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında üç ayrı temizlik etkinliği düzenleyecek. Dalgıç ekiplerinin de katılacağı çalışmalarda deniz dibindeki atıklar çıkarılacak, kıyılar temizlenecek ve çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında denizlerin ve kıyıların korunmasına dikkat çekmek amacıyla üç gün boyunca farklı noktalarda kıyı ve deniz dibi temizliği etkinlikleri düzenleyecek. Belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde hem çevre temizliği yapılacak hem de vatandaşlarda çevre farkındalığının artırılması hedeflenecek.

KARABURUN'DA DENİZ VE KIYI TEMİZLİĞİ

Etkinliklerin ilk durağı 3 Haziran'da Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'ndeki Kocakum Plajı olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı AKS Dalgıç Ekibi, Karaburun Belediyesi ve WWF iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte kıyı ve deniz dibi temizliği yapılacak. Vatandaşların da katılacağı etkinlikte çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

BOSTANLI KIYILARI TEMİZLENECEK

Çevre Haftası etkinlikleri 4 Haziran'da Karşıyaka'da devam edecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlükler, AKS Dalgıç Ekibi ve Karşıyaka Belediyesi iş birliğinde Bostanlı Balıkçı Barınağı ve devamındaki kıyı şeridinde temizlik çalışması yapılacak. Ekipler deniz dibindeki atıkları çıkarırken kıyı şeridinde de kapsamlı bir temizlik gerçekleştirecek.

TEMA GÖNÜLLÜLERİYLE PASAPORT KIYISINDA BULUŞMA

Etkinliklerin son gününde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile TEMA Gönüllüleri iş birliğinde Konak İskelesi ile Pasaport İskelesi arasındaki kıyı şeridinde temizlik etkinliği düzenlenecek. Çalışma kapsamında kıyıda biriken atıklar toplanırken çevre farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

AMAÇ TEMİZ DEMİZLER VE GÜÇLÜ ÇEVRE BİLİNCİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekilmesi, deniz kirliliğine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amaçlanıyor. Çevre Haftası boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarla vatandaşların denizlerin korunmasına yönelik sorumluluklarına da dikkat çekilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Haftası, Dünya Çevre Günü, Kültür Sanat, Karşıyaka, Karaburun, Güncel, Körfez, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Çevre Haftası'nda Körfez ve Kıyılar İçin Seferberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:16
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek’e de söyledi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:29:24. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Çevre Haftası'nda Körfez ve Kıyılar İçin Seferberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.