İzmir'de Çevre Haftası'nda Körfez ve Kıyılar İçin Seferberlik

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında üç ayrı temizlik etkinliği düzenleyecek. Dalgıç ekiplerinin de katılacağı çalışmalarda deniz dibindeki atıklar çıkarılacak, kıyılar temizlenecek ve çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında denizlerin ve kıyıların korunmasına dikkat çekmek amacıyla üç gün boyunca farklı noktalarda kıyı ve deniz dibi temizliği etkinlikleri düzenleyecek. Belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde hem çevre temizliği yapılacak hem de vatandaşlarda çevre farkındalığının artırılması hedeflenecek.

KARABURUN'DA DENİZ VE KIYI TEMİZLİĞİ

Etkinliklerin ilk durağı 3 Haziran'da Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'ndeki Kocakum Plajı olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı AKS Dalgıç Ekibi, Karaburun Belediyesi ve WWF iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte kıyı ve deniz dibi temizliği yapılacak. Vatandaşların da katılacağı etkinlikte çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

BOSTANLI KIYILARI TEMİZLENECEK

Çevre Haftası etkinlikleri 4 Haziran'da Karşıyaka'da devam edecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlükler, AKS Dalgıç Ekibi ve Karşıyaka Belediyesi iş birliğinde Bostanlı Balıkçı Barınağı ve devamındaki kıyı şeridinde temizlik çalışması yapılacak. Ekipler deniz dibindeki atıkları çıkarırken kıyı şeridinde de kapsamlı bir temizlik gerçekleştirecek.

TEMA GÖNÜLLÜLERİYLE PASAPORT KIYISINDA BULUŞMA

Etkinliklerin son gününde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile TEMA Gönüllüleri iş birliğinde Konak İskelesi ile Pasaport İskelesi arasındaki kıyı şeridinde temizlik etkinliği düzenlenecek. Çalışma kapsamında kıyıda biriken atıklar toplanırken çevre farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

AMAÇ TEMİZ DEMİZLER VE GÜÇLÜ ÇEVRE BİLİNCİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekilmesi, deniz kirliliğine karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amaçlanıyor. Çevre Haftası boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarla vatandaşların denizlerin korunmasına yönelik sorumluluklarına da dikkat çekilecek.