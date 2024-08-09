İzmir'de çiftçi, tarlada kalan karpuzları hayvanlara yem yaptı - Son Dakika
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İzmir'de çiftçi, tarlada kalan karpuzları hayvanlara yem yaptı

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İzmir'in Tire ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Erdem, tarlada kalan 3 ton karpuzu Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara yem olarak bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanan karpuzlar, hayvanlara 10 gün boyunca yetecek şekilde verilecek.

09.08.2024 10:55  Güncelleme: 12:16
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(İZMİR)- İzmir'in Tire ilçesinde 25 yıldır çiftçilik yapan ve aylarca emek verdiği mahsulü bu yıl tarlada kalan Hasan Erdem, 3 ton karpuzu Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara yem yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tarladan toplanıp, buzdolabında soğutulduktan sonra verilen karpuzları su aygırı, fil ve ayılar iştahla yedi. Karpuzlar, hayvanlara 10 gün boyunca yetecek şekilde verilecek.

Tire'de, 25 yıldır çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Hasan Erdem'in, büyük umutlarla ektiği karpuzları tarlada kaldı. 20 dönümlük araziye  ekilen 3 tona yakın karpuza, alıcının çok düşük fiyat teklif etmesi üzerine Erdem, yetiştirdiği karpuzları İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na bağışladı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla toplanarak getirilen ve soğutularak verilen karpuzları büyük bir iştahla tüketti.

"Hayvanlar yesin istedim"

Ürünün aracısız olarak üreticiden alınarak tüketiciye ulaştırılmasının maliyetleri düşüreceğini ifade eden Hasan Erdem, "Bütün emeğimiz aracılara, komisyonculara gidiyor. Ne çiftçi kazanıyor ne halk kazanıyor. Halk pahalı yiyor, çiftçi bedava veriyor. Buna bir el atılsın, bir çözüm üretilsin. Böyle giderse çiftçilik diye bir şey Türkiye'de kalmaz. Böyle olmaz. Bunun bir an evvel düzelmesi lazım. Hadi bu seneyi atlattık. Seneye de böyle olursa ne olacak? Bütün çiftçi batar, hiç kimse bir şey ekmez" diye konuştu.

Mahsulün tarlada kalmasına çok üzüldüğünü dile getiren Erdem, "Ben karpuz tarlada kalsın istemedim. Madem istediğim fiyata satamadım o halde hayvanlar yesin daha iyi. Bunun için de Doğal Yaşam Parkı'na bağışladım. Helali hoş olsun" ifadelerini kullandı.

Serkan Eğrilmez: Filler, ayılar, su aygırları ve diğer başka hayvanlarımızı bu karpuzlarla besliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez de aldıkları mahsulü, soğuk hava deposunda muhafaza ederek parktaki hayvanların beslenmesinde kullandıklarını belirtti. Eğrilmez, "Mutfağımızda hayvanların ihtiyaç duyduğu her türlü gıdayı hazırlıyoruz. Zaman zaman vatandaşlar da buraya gıda bağışında bulunabiliyor. Bir çifti ürünlerinin tarlada kalmasını istemedi ve bizimle iletişime geçti. Biz de karpuzları toplayarak mutfağımıza getirdik. Filler, ayılar, su aygırları ve diğer başka hayvanlarımızı bu karpuzlarla besliyoruz. Bu mahsul 10 günlük karpuz ihtiyacımızı karşılayacak" dedi.

Yaz mevsiminin en sevilen meyvesini iştahla tükettiler

Parktaki hayvanların her birinin kuru ottan çereze, yaş sebze ve meyveden şarküteri ürünlerine, kırmızı ve beyaz ete kadar türlerine uygun şekilde beslendiğini ifade eden Eğrilmez, "Doğal Yaşam Parkı'nda günlük 100 kilogram meyve, sebze ve ot tüketen bir hayvanın yanı sıra 40 gram tüketen hayvan da var. Bunların her birinin nasıl besleneceğini, diyetlerinin nasıl olması gerektiğini veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimiz belirliyor. Buna göre bir program hazırlanıyor. Gıda bağışı yapmak isteyen yurttaşlarımız olursa araç göndererek bu ürünleri alabilir ve mutfağımıza getirebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de çiftçi, tarlada kalan karpuzları hayvanlara yem yaptı - Son Dakika

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