İzmir'de Cinayet: 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet: 15 Yıl Hapis Cezası

İzmir\'de Cinayet: 15 Yıl Hapis Cezası
25.07.2025 09:49
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Hacer Çağla Çetinalp'in bıçakla öldürülmesiyle ilgili U.E.Y. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz yıl 15 Haziran'da Arap Hasan Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp (14), eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu. Çetinalp ve U.E.Y. arasında "kıskançlık" nedeniyle tartışma çıktı.

100 BIÇAK DARBESİYLE KATLETTİ

Bu sırada U.E.Y., Çağla Çetinalp'i 100'ü aşkın bıçak darbesiyle bıçakladı. Çetinalp, eve dönen babası İ.U.Ç. tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Çağırılan sağlık görevlilerinin kontrolünde Hacer Çağla Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüpheli olarak U.E.Y. ile İ.U.Ç.'yi gözaltına aldı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından 16 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E.Y. tutuklandı, İ.U.Ç. serbest bırakıldı.

15 YAŞINDAKİ KATİLE 15 YIL HAPİS CEZASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından U.E.Y. hakkında "Çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken, yargılamalar basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 16 Temmuz'da görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken, yaşı nedeniyle cezası en üst sınır olan 15 hapis cezasına çevrildi.

İNTERNET GEÇMİŞİ KAN DONDURDU

U.E.Y. hakkında verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda; olaydan yaklaşık iki ay kadar önce U.E.Y.'nin, Çetinalp'i öldürmeye karar verdiği ve internette "kan lekesi çıkan şeyler", "tabanca fiyatları", "silah", "İzmir silah dükkanı" ve "lateks pudrasız eldiven" şeklinde internet üzerinden aramalar yaptığı belirtildi.

LİSTE HAZIRLAMIŞ, FORUM SAYFALARINI ZİYARET ETMİŞ

U.E.Y.'nin alınacaklar listesi yapıp, listede "balta", "satır", "çekiç", "testere", "bıçak seti", "elektrikli matkap" şeklinde eşyaların yazılı olduğu, ayrıca internet üzerinden forumlarda yer alan "boğarak öldürmek", "cinnet geçiren, sinirden kuduran kişiler neden elle boğarak öldürmeyi tercih ediyor", "boğarak adam öldürme fetişim var" ve "çıplak elle adam öldürme sanatı" şeklindeki sayfaları ziyaret ettiğine vurgu yapıldı.

"SANA BİR SÜRPRİZİM VAR" DEYİP ÖLDÜRMÜŞ

U.E.Y.'nin Çetinalp'e, "Sana bir sürprizim var. Odana geç ve beni bekle" dediği ardından cinayeti gerçekleştirdiği kararda yer aldı. U.E.Y.'nin olay günü temizlik eldiveni aldığının da altı çizildi. Heyet, bu deliller ışığında U.E.Y.'nin, Çetinalp'i öldürmeye karar vererek bu eylemi nasıl gerçekleştireceğine ilişkin plan yaptığı, ardından da planına uygun şekilde hareket ettiği ve tasarlayarak kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

YAŞI NEDENİYLE EN YÜKSEK CEZA 15 YIL HAPİS

Heyet, gerekçeli kararda U.E.Y.'nin eylemi "haksız tahrik" altında işlemediği ve bu yüzden "haksız tahrik" indirimlerinin uygulamadığının altını çizdi. U.E.Y.'nin, Çetinalp'i henüz hayattayken kesici delici alet ile defalarca yaraladığı ve "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü belirtildi. U.E.Y.'nin, olay tarihinde 14 yaşının içinde olan Çetinalp'i öldürüp "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işlediği belirtildi. U.E.Y.'nin, "Tasarlayarak, eziyet çektirmek suretiyle çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçunu işlediği ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olması ve cezai ehliyetinin bulunması nedeniyle Türk Ceza Kanunu 31'inci maddesi olan 'yaş küçüklüğü'ne göre indirimsiz olarak üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Cinayet: 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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