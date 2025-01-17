İzmir'de Çocuk Ölümü: İki Sürücü Hatalı Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Çocuk Ölümü: İki Sürücü Hatalı Bulundu

Karşıyaka'da 2 yaşındaki Emirhan'a çarpan sürücülerin her ikisi de 'taksirle öldürme' suçundan ceza aldı.

17.01.2025 13:49
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2021 yılında otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın ölümüne ilişkin "taksirle öldürme" suçundan hapis cezası verilen iki sürücünün de hatalı olduğu gerekçeli kararda vurgulandı.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesi, "taksirle öldürme" gerekçesiyle otomobiliyle Çoğalan'a çarpan A.D'ye verilen 3 yıl 4 ay ile aracını kaldırıma park eden İ.D'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık sürücü A.D'nin kullanmayı bilmemesine rağmen şehir içinde ve yaya trafiğinin olduğu yerde sürücü belgesiz araç kullanarak kazayı meydana getirdiği ve "taksirle öldürme" suçunu işlediği bildirildi.

Sanık hakkında asli kusurlu olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı göz önüne alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edildiği belirtildi.

Sanık İ.D'nin hakkındaki kusur raporuna göre aracını kaldırım üzerine park ederek yayaların taşıt yollarını mecburen kullanmalarına sebebiyet verdiğinin, hareket alanını kısıtladığından dolayı trafik kurallarını ihlal ettiğinin ve "taksirle öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi.

Suçun işleniş biçimiyle sanığın kusurunun ağırlığı vurgulandı.

Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2021'de A.D'nin kullandığı otomobil, sokakta oynayan 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'a çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.

Sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edilen A.D. ile kaza yerinde hatalı park edildiği belirlenen otobüsün sürücüsü İ.D. hakkında dava açılmıştı.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu sürücü A.D. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Aracını kaldırıma park ederek çocuğun ölümüne neden olan İ.D. "taksirle öldürme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, sürücü belgesinin geri alınmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çocuk Ölümü: İki Sürücü Hatalı Bulundu - Son Dakika

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