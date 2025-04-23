İzmir'de Çocuklar İçin Temiz ve Güvenli Okul Ortamı - Son Dakika
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İzmir'de Çocuklar İçin Temiz ve Güvenli Okul Ortamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitim aldığı okulların bakım ve onarımları için 12 okulda çeşitli çalışmalar başlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yapılan park düzenlemeleri ve tadilatlar, eğitim alanında çocuklara çifte bayram yaşattı.

23.04.2025 11:58  Güncelleme: 12:29
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha temiz ve daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla Okul Aile Birliği Masası oluşturdu. Gelen talepler doğrultusunda 23 Nisan öncesinde çeşitli ilçelerde bulunan 12 okulda bahçe düzenlemesi, tadilat, bakım ve boyama gibi çalışmalar başlatıldı. Çocuklara çifte bayram yaşatan proje kapsamında, onarılan bölgelerin önceki ve sonraki halleri yüzleri güldürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, çocukların daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için harekete geçti. 125 okulun aile birliği ile bir araya gelen Büyükşehir ekipleri, okulların eksiklikleri konusunda fikir alışverişi yaptı. Proje için Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kınık, Menderes, Tire, Torbalı ve Ödemiş olmak üzere dokuz ilçe pilot olarak seçildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Bayındır, Tire, Ödemiş, Bergama ve Aliağa'da 12 okulda park ve bahçe düzenlemesi, tamirat ve tadilat işleri, tuvalet bakımı, okul çevresine çit kurularak güvenlik önlemi alınması, Atatürk köşesinin bakımı, kütüphane kurulumu, iç ve dış alanların boyanması gibi çalışmalar başlatıldı. Okulların önce ve sonra çekilen görüntüleri arasındaki fark projenin de başarısını gözler önüne serdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nde görevli proje yürütücüsü Yağmur İnanır, şunları söyledi:

"Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri öncesinde 9 ilçede bulunan 125 okul aile birliği ile bir araya gelerek okulların ihtiyaçlarını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hangi hizmetleri yapabileceğini konuştuk. 23 Nisan öncesinde 12 okulumuzda park tadilatı, duvar boyaması, kütüphane kurulması çalışmalarını başlattık. Çalışmaları yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yapı İşleri ve Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıklarından ve ilçe belediyelerinden de destek aldık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin de desteği ile çocuklara top ve kitap hediyesi verdik. Bu çalışmalar nedeniyle çocuklar da veliler de çok mutlu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın çocuklara ve eğitime verdiği sevgiden ilham alarak yola çıktık.Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çocuklar İçin Temiz ve Güvenli Okul Ortamı - Son Dakika

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