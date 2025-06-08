İzmir'de COP30 İçin Yeşil Kuşaklar Etkinliği Düzenlenecek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi, COP30 yolculuğunda yerelden küresele güçlü bir katkı sunmak ve doğa temelli yeşil dönüşüm vizyonunu paylaşmak amacıyla "COP30'a Giderken Yerelden Küreseli Görmek-İzmir'in Geleceği: Yeşil Kuşaklar" başlığıyla etkinlik düzenleyecek. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 10 Haziran'da yapılacak programda, sunum ve yuvarlak masa toplantıları yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Tek Sağlık" ve "İyi Olma" yaklaşımları çerçevesinde Türkiye'de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu olan COP İzmir serisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi iş birliği ile gerçekleştirilen toplantıların bir sonraki durağı, 10 Haziran'da Tarihi Havagazı Fabrikası olacak. "COP30'a Giderken Yerelden Küreseli Görmek-İzmir'in Geleceği: Yeşil Kuşaklar" başlıklı etkinlikte, sunum ve çok paydaşlı yuvarlak masa çalışmaları olacak.

Uzman isimler bir arada

Program kapsamında "İzmir'de Mavi-Yeşil Altyapı ve Ekolojik Koridorlar" başlığında alanında uzman isimler görüşlerini aktaracak. Ardından yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirilecek. Yuvarlak masa toplantılarının konu başlıkları ise "İklime Duyarlı Planlama ve Kentsel Dönüşüm", "İklime Duyarlı Tasarım ve Peyzaj: Yeni Nesil Kent Meydanları", "Mavi ve Yeşil Ağlar: Ekolojik Dere Islahı", "Kentte İyi Olma Hali ve Yeşil Alanlar", "Karbon Yutak Alanları", "Kır-Kent Çeperleri" ve "Doğa Rotaları ve Alternatif Turizm Potansiyeli" olacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler, 'https://forms.gle/gvXcnhqL9Cr3E24r9' bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabilecek.

COP İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği İzmir Ofisi, COP organizasyonu ile yerelden başlayarak küresel iklim gündemini şekillendirmeyi, yerelin sesiyle COP30'a katkı sunmayı ve güçlü bir yerel mutabakat oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda iklim krizinin giderek ağırlaşan etkileriyle mücadele etmek, farkındalık yaratmak ve birlikte harekete geçmek amacıyla tüm yerel paydaşların bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

Taraflar Konferansı (COP)

Küresel ısınmaya yönelik hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği 1994 yılından sonra her yıl bir ülkede düzenlenen Taraflar Konferansı, kısaca "COP" adıyla anılıyor. 2024 yılının kasım ayında Azerbaycan'da düzenlenen COP29, bu yıl kasım ayında COP30 adıyla Brezilya'da düzenlenecek.