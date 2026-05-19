İzmir'de Coşkuyla 19 Mayıs Kutlaması
19.05.2026 13:19
İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı, renkli gösteriler yapıldı.

İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, valilik tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törende çeşitli gösteriler sunuldu, renkli görüntüler yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'de coşkuyla kutlandı. İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar, öğrenci ve sporcular tarafından göndere çekildi.

'HAYAL KURMAKTAN VAZGEÇMEYİN'

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, "19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Esareti kabul etmeyen bir iradenin, umudu tükenmeyen bir milletin destanıdır. ve en önemlisi bu kutlu günün gençliğe armağan edilmiş olması, geleceğin teminatının gençler olduğunun en güçlü göstergesidir. Bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ilerleyen ülkemiz bilimde, teknolojide, savunma sanayinde, sporda, sanatta ve eğitimde büyük adımlar atmaktadır. Bu yürüyüşün merkezinde ise yine gençlerimiz vardır. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin mimarı, öz güveni yüksek gençlerdir. Milli ve manevi değerlere bağlı, dünyayı takip eden, üreten, düşünen ve sorgulayan gençlerdir. Bugünün gençleri yapay zekadan uzay çalışmalarına, spordan kültüre kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşıyacak büyük bir potansiyele sahiptir. Sevgili gençler, sizler sadece geleceğimiz değil, aynı zamanda bugünümüzsünüz. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin, çalışmaktan yorulmayın. Çünkü bu millet tarih boyunca en büyük başarılarını inanan gençlerle elde etmiştir. Ruhunu kaybetmeyen bir milletin evlatları olarak inançla, azimle ve birlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

'81 İLDE AYNI HEYECAN, AYNI GURUR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın okunan bayram mesajında ise şu ifadelere yer verildi: "Aziz milletimizin bağımsızlık iradesini Samsun'dan tüm Anadolu'ya taşıyan bu tarihi meşalenin emanetçisi olan gençlerimiz bugün bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve hayatın her alanında Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü teminatıdır. Bu yılda 81 ilimizde aynı heyecanı, aynı gururu ve aynı bayram coşkusunu gençlerimizle birlikte omuz omuza yaşıyor, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep birlikte buluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün Kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor. Milletimizin ve geleceğimizin ümidi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

GENÇLERDEN AKROBASİ GÖSTERİLERİ

Törende ayrıca Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya cevabı, ay yıldızlı bayrak koreografisi eşliğinde okundu. Ege Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu Zeybek Grubu gösteri sundu ardından bando gösterisi gerçekleştirildi. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının trambolin ve tekvando gösterileri törenlere renk kattı. Programda İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş sporcuları da yer aldı. Basketbol akrobasi gösterisi yapıldı. Trambolin gösterileri başladığı sırada İzmir dağcılık sporcuları, TELEKOM binasından halatla indi. Tören, balonların gökyüzüne uçurulması ve konfeti patlatılmasının ardından sona erdi. Vali Süleyman Elban gösteriye katılan gençlerle günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

