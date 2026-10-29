İzmir\'de Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı coşkusu

İZMİR'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, büyük bir coşkuyla başladı.

Kentte, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlama programı, İzmir Valiliği'ndeki tebrikat töreni ile başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Valilik makamında AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, üniversite rektörleri, sivil ve askeri erkandan oluşan il protokolünün tebriklerini kabul etti.

KUTLAMALAR CUMHURİYET MEYDANI'NDA DEVAM ETTİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı, protokolün tören alanına intikaliyle başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tören aracına binerek meydanı dolduran halkın ve törene katılanların bayramını kutladı. Ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı bando takımı, seslendirdiği marşlarla alandakilere coşkulu anlar yaşattı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde şanlı bayrağın göndere çekilmesiyle devam etti. Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

'BU MİLLET KÜLLERİNDEN DOĞMAYI BAŞARMIŞTIR'

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı. Vali Elban, "Bu millet, tarihi boyunca en zayıf olduğu düşünülen dönemlerde, en sıkıntılı zamanlarda ve şartların en elverişsiz olduğu durumlarda bile yüzlerce kahraman çıkarmış, çıkardığı bu kahramanların başına da bir baş kahraman getirmiş ve her defasında küllerinden yeniden doğmayı başarmıştır. İzmir'in işgalinden 4 gün sonra bu işgale 'Dur' demek, 'Aziz milletini örgütlemek ve biz bu dünyada hep var olmaya devam edeceğiz' demek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağ olsun. Bugün çok şükür, muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah, Aziz Atatürk'ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız ve bu dünyada, bu topraklarda hep var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibinin sergilediği gösterilerle sürdü. Askeri birlikler, emniyet mensupları, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreninde ise meydanı dolduran İzmirliler marşlar eşliğinde dev Türk bayrakları açarak coşkuya ortak oldu.