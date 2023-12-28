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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 Suriyeli gözaltına alındı. Ayrıca 4 Suriyeli hakkında güvenlik tahdit kodu bulunduğu tespit edildi. Operasyonlarda el konulan dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerle aynı evde bulunan 15'i çocuk 23 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.

İzmir\'de DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
28.12.2023 - 10:13,
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yapılan çalışma kapsamında, 5 Suriyelinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca 4 Suriyelinin de DEAŞ'la bağlantılı olabileceği gerekçesiyle haklarında "güvenlik tahdit kodu" bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler Kemalpaşa, Tire ve Torbalı ilçelerindeki operasyonlarda gözaltına alındı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler ile aynı evlerde bulunan 15'i çocuk 23 kişi de sınır dışı edilmek üzere Göçmen Büro İzmir Şubesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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