İzmir'de DEAŞ propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarından örgüt yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı.
Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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