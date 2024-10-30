İzmir'de Deprem Sonrası Yeni Konutlar Teslim Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Deprem Sonrası Yeni Konutlar Teslim Edildi

Bakan Kurum, İzmir depremi sonrası bir yıl içinde TOKİ konutlarını teslim ettiklerini açıkladı.

30.10.2024 21:40
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Bakan Kurum: "İzmir depremindeki o zor günler geride kaldı, biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu"

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 yıl önce İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçmeden TOKİ konutlarını etap etap teslim etti. İzmir'den görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin hemen ardından yaraların sarılması için harekete geçmişti. TOKİ, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa etti. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İzmir'deki TOKİ konutlarının görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar. Allah ülkemize bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Fore kazıkla zemin sağlamlaştırıldı"

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu da depremin üzerinden 1 yıl geçmeden bin 404 konutun teslim edildiğine dikkat çekerek, "Eş zamanlı olarak Bayraklı şehir hastanesinin üst tarafında rezerv alan belirledik. 8 etapta toplam 3 bin 657 konutun inşasına başladık. Onları da kısa süre içerisinde inşa ederek hak sahiplerine teslim ettik" şeklinde konuştu.

"Demirler nakış gibi işlendi"

Evlerine taşınan hak sahiplerinden Tülay İnan o günleri şöyle anlattı: "Konutların bu kadar kısa sürede biteceğini düşünmemiştim. O zaman herkesin bir tedirginliği vardı. Ben Bayraklı'ya gittiğimde çalışmalara bakıyordum. Zemin için 3-4 ay uğraştılar. Demirler nakış gibi işlendi. Yüzlerce işçi burada gece gündüz çalıştı. İzmir olarak biz Bakan beyi çok severiz. Murat Kurum hemen hemen her hafta İzmir'deydi. Devlet elini üstümüzden hiç çekmedi."

"Murat Kurum bizi teselli etti"

İsmail İnan da 3-4 yıldan önce konutların tamamlanacağını düşünmediğini ifade ederek "Sıvılaşmanın en fazla olduğu Bayraklı'ya kazıklar çakılarak temel sağlamlaştırıldı. Biz bu kalitede yaptıramazdık. Kaliteli demirler kullanıldı. Bir baktım gerçekten sözünden önce bir buçuk yılda binaları teslim ettiler. Alnından öpmek lazım. Devlet 'yapacağım' dedi, söz verdi ve yaptı" dedi. Bilal Yıldız ise depremin yaşandığı günü 'sanki kıyamet koptu' sözleriyle anlattı. Yıldız, "Murat Kurum bizi teselli etti, evimizin tekrar yapılıp verileceğini söyledi. 'Hiç korkmayın, biz evlerinizi sıfırdan yapıp vereceğiz' dedi. Cumhurbaşkanımız da 'Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' dedi. Sağ olsunlar mağdur olmadık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Deprem Sonrası Yeni Konutlar Teslim Edildi - Son Dakika

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