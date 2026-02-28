İzmir'de Derelerden 125 Bin Ton Malzeme Çıkarıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı başından bu yana Seferihisar, Urla, Karaburun, Çeşme ve Menderes ilçelerinin sahil kesimlerinde 228 kilometre dere temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 125 bin ton malzeme dere yataklarından çıkarılırken, taşkın riskine karşı dere ağızları açıldı ve korkuluk ile anroşman (büyük taş blok) imalatları hızlandırıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar, Urla, Karaburun, Çeşme ve Menderes ilçelerinin sahil bölgelerinde taşkın riskini azaltmak ve can-mal güvenliğini sağlamak için dere bakım, temizlik ve ıslah çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2025 yılı ocak ayından bu yana yürütülen çalışmalarda, Yarımada'daki derelerde kapsamlı temizlik, onarım ve güçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Toplam 228 kilometre dere temizliği yapılırken, dere yataklarından çıkarılan 125 bin ton atık ve malzeme suyun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırdı. Yağış öncesinde dere–deniz çıkış ağızları açılarak temizlendi. Kış döneminde de çalışmalar devam ederken özellikle yoğun yağışlarda suyun denize güvenli şekilde ulaşması hedefleniyor.

Korkuluk ve yaya güvenliği çalışmaları sürüyor

Yarımada'daki çeşitli derelerde mevcut korkulukların bakımı, boyanması ve onarımı ile ilave korkuluk imalatları devam ediyor. 2025'te 2 bin metrekare korkuluk bakımı ve boyama işlemi tamamlandı. 2026 programı kapsamında Karaburun Bodrum Deresi ile Urla'daki Kaman, Keklik ve Kozağacı derelerinde 5 bin metrekare korkuluk bakımdan geçirilecek ve boyanacak. Ayrıca Seferihisar Payamlı Deresi'nde 1750 metre, Çeşme Çiftlik Mahallesi'nde 750 metre olmak üzere toplam 2 bin 500 metre yaya korkuluğu imalatı gerçekleştirilecek.

Dere yatakları anroşman imalatlarıyla güçlendiriliyor

Yağışlı dönem öncesinde dere yataklarında düzenleme çalışmaları yapılırken, kıyı oyulmalarını önlemek için anroşman taş imalatları sürdürülüyor. Urla İçmeler Mahallesi Malkoca Deresi ile Karapınar, Pınarlı ve Çakal derelerinin deniz çıkış ağızlarındaki çalışmalar tamamlandı. Nisan ayında Çeşme Durmuş Deresi deniz çıkışı ile Menderes Ahmetbeyli ve Karaburun Parlak Deresi'ndeki imalatların tamamlanması planlanıyor. İZSU ekiplerinin bu çalışmaları, son dönemde etkili olan yoğun yağışlarda da fayda sağladı. Yarımada Dereler Birimi, kış sezonunda taşkın riskini azaltmak ve can-mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.