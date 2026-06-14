İzsu'dan Yarımada Derelerinde Güvenlik Seferberliği - Son Dakika
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İzsu'dan Yarımada Derelerinde Güvenlik Seferberliği

14.06.2026 10:09  Güncelleme: 10:33
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU, Urla ve Çeşme'de sel ve taşkın riskine karşı 7 bin 500 ton taş kullanarak dere yataklarını güçlendirdi, 2 bin 570 metre yaya korkuluğu yeniledi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Yarımada'daki derelerin güvenliğini artırmak ve çevre düzenlemesi yapmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yılbaşından bu yana Urla ve Çeşme bölgesinde 7 bin 500 ton taş kullanarak dere yataklarını güçlendirerek 2 bin 570 metre uzunluğundaki yaya korkulukları yenilenerek vatandaşların güvenliği artırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin etkisiyle daha sık ve şiddetli yaşanan yağışların neden olabileceği sel, taşkın ve heyelan risklerine karşı Yarımada genelinde olası afetleri önleyici yatırımlarını sürdürüyor. Urla ve Çeşme'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dere yatakları taş tahkimatıyla güçlendirilirken, yaya güvenliği için yeni korkuluk imalatı yapıldı. Çalışmalarla hem yağışlı dönemlerde oluşabilecek risklerin azaltılması hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

URLA'DA DERE YATAĞI GÜÇLENDİRİLDİ, YOL KAYMALARI ÖNLENDİ

Urla'nın Denizli Mahallesi'nde bulunan Mezarlık Yanı Deresi'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 500 metrelik dere kesiminde sağ ve sol sahiller taş tahkimatıyla güçlendirildi. Çalışmalarda yaklaşık 3 bin ton anroşman taşı kullanıldı. Böylece dere yatağındaki aşınmaların önüne geçilirken, dere kenarındaki yolun kayma riski de ortadan kaldırıldı. Öte yandan, geçen yıl Urla İçmeler Mahallesi'nde bulunan Malkoca Deresi'nde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 300 metrelik alanda bin 500 ton taş kullanılarak dere yatağı güvenli hale getirildi.

ÇEŞME'DE DERE YATAKLARINA 3 BİN TON TAŞ

Çeşme'de de taşkın riskine karşı önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Durmuş Deresi'nde 2 bin ton, Şifne Deresi'nde ise bin ton taş kullanılarak tahkimat çalışması yapıldı. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer dere yataklarında da çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"YAĞMUR SULARININ RAHATLIKLA DENİZE ULAŞABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İZSU İşletmeler 3. Bölge Daire Başkanlığı Yarımada Dereler Birimi Teknik Amiri Ayhan Şenoğlu, çalışmaların vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, "Şu an Urla Denizli Mahallesi'nde Mezarlık Yanı Deresi'nde taş tahkimatı çalışması yapmaktayız. Buradaki çalışmamızın amacı, Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'ne iletilen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yolda meydana gelen kaymaların önüne geçmektir. Kışa hazırlık kapsamında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kışın gelen yağışların debisinin ve burada akan suların rahatlıkla denize ulaşabilmesi, yağış anında olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dere yatakları ve çevresinde oluşabilecek güvenlik risklerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

SEL VE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Yarımada genelinde dere yatakları, taşkın riski taşıyan bölgeler ve güvenlik önlemi gerektiren alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirten Şenoğlu, "Herhangi bir sel, su baskını ve afete mahal vermemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kış aylarına hazırlık kapsamında dere yataklarında bakım, temizlik ve tahkimat çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN İZSU'YA TEŞEKKÜR

Denizli Mahallesi Muhtarı Emre Erdoğan ise bölgede uzun süredir yaşanan taşkın ve kayma sorunlarının çözüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok yağış aldığımız zaman sel olayları yaşanıyordu. Derelerimiz taşıyor, bazı bölgelerde kaymalar meydana geliyordu. Mahalle sakinlerimiz bu ihtiyaçları bize iletti. Biz de Büyükşehir Belediyemize bildirdik. Sağ olsunlar gerekli çalışmaları başlattılar. Şu anda taş tahkimatı yapılarak derelerimiz koruma altına alınıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

ÇEŞME'DE 670 METRE YENİ KORKULUK

İZSU ekipleri, Çeşme'de yaya güvenliğini artırmak amacıyla da çalışmalar gerçekleştirdi. Çiftlik Mahallesi'nde 4 Sokak'ta 180 metre, 134 Sokak'ta 290 metre ve 113 Sokak'ta 200 metre olmak üzere toplam 670 metre yeni yaya korkuluğu imalatı yapıldı. Ayrıca ilçedeki mevcut bin 900 metre uzunluğundaki korkuluklar bakım ve boya çalışmalarıyla yenilendi. Urla'da ise Keklik Deresi boyunca bulunan korkulukların yaklaşık bin metrelik bölümü boyanarak hem daha güvenli hem de daha estetik hale getirildi.

YARIMADA KIŞA HAZIRLANIYOR

İZSU Genel Müdürlüğü, yılbaşından bu yana Yarımada bölgesi için 30 bin tonluk taş alımı gerçekleştirerek dere yataklarının güçlendirilmesi, taşkın risklerinin azaltılması ve vatandaşların güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Urla ve Çeşme'de tamamlanan uygulamalarla birlikte olası sel, taşkın ve heyelan risklerine karşı önemli bir hazırlık yapılırken, bölgenin altyapısı da daha dayanıklı hale getiriliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Çevre, Yaşam, Çeşme, Urla, Son Dakika

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