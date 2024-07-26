İzmir'de Elektrik Kazasıyla İlgili Gözaltına Alınan İZSU ve GDZ Genel Müdürleri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Kazasıyla İlgili Gözaltına Alınan İZSU ve GDZ Genel Müdürleri Adliyeye Sevk Edildi

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İzmir'de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen elektrik kazasında hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

26.07.2024 12:02
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel adliyeye sevk edildi.

İzmir'de geçtiğimiz haftalarda sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken dün aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı olan bir kişinin ise ifadesinin SEGBİS yoluyla alındığı öğrenildi.

Dün saat 16.00 civarında yapılan gözaltı işleminin ardından İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köse de görev yaptığı Adana'da gözaltına alınıp İzmir'e sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemi ise gece boyunca devam etti.

Sorgu işlemleri sabah saatlerinde sona ererken şüpheliler, saat 11.00 civarında ifadelerin alındığı Bozyaka Emniyet Müdürlüğü'nden İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

İzmir'de 12 Temmuz tarihinden Konak ilçesi Alsancak bölgesinde etkili olan sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli isim ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek 14'ü tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek haklarında gözaltı kararı verilmişti. 5 şüpheliden 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda ise GDZ Elektrik A.Ş.'nin 2015 yılında yaptığı çalışmada elektrik kabloların, asgari 60-80 cm derinliğe gömülmediği, İZSU ekiplerinin yağmur suyu tahliye mazgalı ve tahliye borusu ile ilgili işleri sırasında GDZ Elektrik A.Ş.'nin borularını yüzeye daha da yaklaştırdığı ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: ANKA

İzmir, Soruşturma, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Kazasıyla İlgili Gözaltına Alınan İZSU ve GDZ Genel Müdürleri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Kazasıyla İlgili Gözaltına Alınan İZSU ve GDZ Genel Müdürleri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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