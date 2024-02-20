İzmir\'de Eymen Durak davası: Anne ve sevgilisi çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanıyor

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İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Elçetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Anne Mine Durak, SEGBİS'de yaşanan sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Sanık Serkan Elçetin, savunmasında, kendisinin istismarda bulunmadığını, çocuğun müstehcen görüntülerini çekmediğini savundu.

Savcılık ifadesinde her şeyi anlattığını ileri süren Elçetin, "Telefonum zaten adliye emanette. Telefonumdan bu videolar ve görüntüler çekildi mi? Yoksa başka telefonla çekilip bana mı geldi? Araştırılsın diye söyledim.

Ben telefonumla video, fotoğraf çekmedim. Eymen'i cinsel istismar etmedim. Eymen'in sadece oyun parkına götürdüğüm zamanki videolar vardır. Bunlar benim telefonumla çekilmiştir. Diğer görüntüler benim telefonumdan çıkmadı. Olmayan bir şeyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Telefonumdan çekilmesi imkansız, araştırılsın." dedi.

Hakimin diğer tutuklu sanık Mine Durak'ın ifadesindeki iddialarına ilişkin sorusuna da Elçetin, "Neden zamanında şikayetçi olmadı. Kendisi yakalandığı zaman yanında ben vardım. O zaman neden söylemedi.

Polis aldığında 'Serkan suçlu' demedi. Normal bir insan olay varsa söylerdi. Sonra akıl hocaları tarafından yönlendirilmiştir. Karakolda çocuğu kendisi öldürdüğünü söyledi. 3 gün sonra benim aramam çıktı ve tutuklandım. Normalde suçlu olsam ilk başta benim tutuklanmamı isterdi." ifadelerini kullandı.

Avukatlar, tanık olarak dinlenilmek istenen İ.S'nin uzun süredir mahkeme davetine yanıt vermediğini, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti.

Hakim, tanık İ.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.