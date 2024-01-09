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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, ByLock tespiti ve örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katılanlar ile sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları tespit edilenler bulunuyor. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir\'de FETÖ/PDY Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
09.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:26
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İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Haklarında müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı, ByLock tespiti, örgütsel olarak yurt dışı gezilerine katılan ve sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah harekete geçildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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