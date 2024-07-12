İzmir'de firari hükümlü yakalandı

İzmir'de 16 yıl 2 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri E.K'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Şüphelinin, "yağma" suçundan 16 yıl 2 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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