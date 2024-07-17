İzmir'de Gayrimenkul Dolandırıcısı Bursa'da Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Gayrimenkul Dolandırıcısı Bursa'da Yakalandı

İzmir\'de Gayrimenkul Dolandırıcısı Bursa\'da Yakalandı

İzmir'in Alsancak semtinde bir Kanada vatandaşını gayrimenkul satışı bahanesiyle dolandıran Iraklı şüpheli, Bursa'da polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, Kanada vatandaşının güvenini kazanarak bin 400 dolar ile 100 dolarını başka bir hesaba aktardığı ve daha sonra da 100 bin dolarını aldığı belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğunu tespit ederek yakaladı. Şüpheli üzerinden 99 bin 800 dolar ele geçirildi ve suçunu itiraf etti.

17.07.2024 21:37
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İzmir'de, gayrimenkul satışı bahanesiyle bir Kanada vatandaşını dolandıran Iraklı şüpheli, Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Alsancak semtinde Irak vatandaşı A.K. ile bir Kanada vatandaşı gayrimenkul satışı yapmak için anlaştı.

A.K'nın, Kanada vatandaşının güvenini kazanarak bin 400 dolar ile 100 dolarını bilgisi dışında başka bir hesaba aktardığı belirlendi. Daha sonra Kanadan vatandaşının 100 bin dolarını aldığı ileri sürülen A.K. kaçtı.

İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.K'nin son olarak Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğunu saptadı.

Şüpheli A.K, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'a gitmek üzereyken yakalandı. Üzerinden 99 bin 800 dolar ele geçirilen A.K'nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Alsancak, Kanada, Bursa, İzmir, Irak, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Gayrimenkul Dolandırıcısı Bursa'da Yakalandı - Son Dakika

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