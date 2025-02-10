İzmir'de Güzel İzmir Hareketi ile Kamusal Alanlar Yenileniyor - Son Dakika
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İzmir'de Güzel İzmir Hareketi ile Kamusal Alanlar Yenileniyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Güzel İzmir Hareketi ile kamusal alanların İzmirlilerin taleplerine uygun olarak daha nitelikli hale getirilmesini amaçlıyor. Projenin ilk adımı, Karabağlar'da çocuklar için 'Güvenli Okul Çevreleri' oluşturmak oldu.

10.02.2025 11:56  Güncelleme: 13:04
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kamusal alanların İzmirlilerin isteği doğrultusunda daha nitelikli bir yapıya dönüşmesi için Güzel İzmir Hareketi'ni başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Egeşehir AŞ bünyesinde geliştirilen projede, İzmirlilerin talepleri değerlendirilerek kentin dört bir yanındaki kamusal alanlarda dönüşüm başlatıldı. Projenin ilk uygulaması Karabağlar'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde çocuklar için hayata geçirildi. Okulların bulunduğu cadde ve sokaklar "Güvenli Okul Çevreleri" temasıyla yeniden düzenlendi. Tamamlanan ilk uygulamayı, Başkan Dr. Cemil Tugay yerinde inceledi. İncelemede Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç, Zeki Yıldırım, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Sokaklar daha güvenli daha eğlenceli

Uygulama kapsamında, Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresindeki 4238 sokak yayalaştırılarak Oyun Sokağı haline getirildi. 4237 ve 4239 sokaklarda trafik akışı tek yöne çevrildi ve okul çıkışları rahatlatıldı. Sırrı Atalay Caddesi'ndeki okul ana giriş aksında yaya alanı genişletildi. Böylelikle okul giriş çıkışlarında öğrencilerin ve velilerin yaya güvenliği artırılmış oldu. Sokakların aydınlatmaları artırıldı, kaldırım düzenlemeleri ve peyzaj çalışması yapıldı, yeni oturma alanları ve kent mobilyaları eklendi. Çocuklar için ise sokakta oyun alanları oluşturuldu.

Başkan Tugay oyun sokağında miniklerin neşesine ortak oldu

Düzenlemeleri yerinde inceleyen Başkan Tugay, Yunus Emre Mahallesi sakinleri ve öğrenci velileriyle sohbet etti. Mahalle sakinleri düzenlemeden dolayı Başkan Tugay'a teşekkür ederek sokakların birlikte yaşatılması için projeye destek verdi. Başkan Tugay, bölgede halkının taleplerini dinleyerek yeni iyileştirmeler için talimat verdi. Saha incelemesinde Başkan Tugay, okul yanında oluşturulan oyun sokağında miniklerle sohbet etti; birlikte oyun oynadı.

"Birçok temamız var"

İzmir'in çehresini değiştirecek proje hakkında bilgi veren Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, "Güzel İzmir Hareketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan, kamusal alan odaklı, kamusal katılımcı tasarımı öne çıkaran bir proje. Güzel İzmir Hareketi'ni Başkanımız Cemil Tugay başlattı. Bu hareket çerçevesinde de nitelikli kamusal alanların oluşturulmasına öncelik veriyoruz. Bu projeyi de güvenli okul çevresiyle başlatıyoruz. Birçok temamız var. Bunlardan birisi de güvenli okul çevrelerinin oluşturulması" diye konuştu.

İzmirlileri projeye katılmaya davet eden Keskin şöyle konuştu:

"Daha nitelikli kamusal alanların oluşturulması için vatandaştan gelen bildirimlerle onların da katılımıyla projeler üretmeye devam edeceğiz. Biz Güzel İzmir Hareketi'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Güzel İzmir Hareketi için Instagram hesabımız da var. Bize kendi istedikleri noktaları belirtebilirler. Biz aynı zamanda sahada da oluyoruz. Kamusal anlamda öncelikli yerleri belirlemeye çalışıyoruz. İnternet sitemiz de yapım aşamasında; birkaç hafta sonra guzelizmirhareketi.com olarak yayına gireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Güzel İzmir Hareketi ile Kamusal Alanlar Yenileniyor - Son Dakika

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