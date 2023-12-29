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İzmir'de Hava Kirliliği Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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İzmir'de Hava Kirliliği Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de soğuk havanın etkisiyle birlikte kent merkezinde kullanılan sobaların bacalardan yükselen dumanları hava kirliliğine ve kötü koku yayılmasına neden oluyor. Hava kirliliği özellikle Konak, Bayraklı, Balçova, Bornova, Gaziemir, Karşıyaka ve Karabağlar gibi merkez ilçelerde hassas ve orta seviyelerde ölçüldü. Ayrıca sis olaylarına karşı da uyarı yapıldı ve bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

29.12.2023 - 08:49,
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İzmir'de hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor

İZMİR - İzmir'de soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kent merkezindeki bazı semtlerde kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'de özellikle kent merkezinde bulanan bazı semtlerde kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman hem hava kirliliğine neden oluyor hem de etrafa yayılan duman kokusu vatandaşları olumsuz etkiliyor. Kent üzerinde oluşan hava kirliliği gözle görülür seviyelere ulaşırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre; özellikle merkez ilçelerden Konak'ta hava kalitesi 'hassas' değerlerde, Bayraklı, Balçova, Bornova, Gaziemir, Karşıyaka ve Karabağlar da ise 'orta' değerlerde ölçüldü.

Yoğun sis olayına karşı uyarı

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri Whatsapp Kanalı'ndan da kentte gece ve sabah saatlerinde 3 günlük periyotta sis olayı beklendiği, görüş mesafesinde azalma, kara ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına yönelik uyarı yapıldı. Uyarıyla birlikte, Torbalı- Selçuk Karayolu Pamukyazı Kavşağı ile Sağlık Kavşağı arasında sis oluştuğu ve Belevi Kavşağı ile Çaybaşı Kavşağı Aydın istikametinde meydana gelen sis nedeniyle görüş mesafesinin 35-40 metreye düştüğü, Selçuk Kavşağı mevkiinde ise yaklaşık 2 kilometrelik yoğun sis bulunduğu öğrenildi. Bölgelerde yaşanan sis olayları trafikte bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir\'de Hava Kirliliği Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kaynak: İHA
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