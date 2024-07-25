İzmir'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ve Buca ilçelerindeki 6 evde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Karabağlar ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde açık balkon ve pencerelerden girerek 6 evden hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler şüphelinin hırsızlık suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B.Y. (26) olduğunu belirledi.

Şüpheli C.B.Y, Karabağlar'da yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada evlerden çalınan kimlik belgeleri de ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.