İzmir'de içme suyu hatları yenileniyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün Menemen ve Foça ilçelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarına yönelik başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Menemen Emiralem ve Türkelli mahalleleri ile Foça Ilıpınar Mahallesi'nde yürütülen 109 kilometrelik içme suyu hattını kapsayan çalışmaların 41,5 kilometrelik kısmı tamamlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü, su verimliliği yatırımları kapsamında kentin dört bir yanında ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Su kayıp kaçaklarını azaltmak, hanelere kesintisiz içme suyu ulaştırmak için yürütülen çalışmalar Menemen Emiralem ve Türkelli mahalleleri ile Foça Ilıpınar Mahallesi'nde de aralıksız devam ediyor. Bölgede 109 kilometrelik içme suyu hattının yenileneceği dev yatırım kapsamında, İZSU ekipleri bugüne kadar 41,5 kilometrelik hat imalatını tamamladı. Ekiplerin yoğun mesaisi sürerken, projenin yaz aylarının sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

"YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ"

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Teknikeri Hüseyin Güneş, "İZSU Genel Müdürlüğü olarak Menemen Emiralem ve Türkelli mahalleleri ile Foça Ilıpınar Mahallesi'nde mevcut içme suyu şebeke hattında yenileme çalışması yapıyoruz. Toplam 109 kilometrelik içme suyu hattı imalatı yapacağız. Yüzde 38'ini tamamladığımız çalışmaları yaz aylarının sonuna doğru bitirmeyi hedefliyoruz. Kullanım ömrünü yitiren içme suyu borularını tamamen yenileyerek vatandaşlarımızı daha sağlıklı bir içme suyu şebekesine kavuşturuyoruz. Temiz içme suyunu kesintisiz ve kayıpsız ulaştırarak bölgenin yaşam kalitesini de artırıyoruz" dedi.