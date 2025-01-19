İzmir'de İflas Eden Sigorta Şirketine Yolsuzluk Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de İflas Eden Sigorta Şirketine Yolsuzluk Operasyonu: 11 Gözaltı

İzmir\'de İflas Eden Sigorta Şirketine Yolsuzluk Operasyonu: 11 Gözaltı

İzmir merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, iflas etmiş bir sigorta şirketinin hisselerini hukuka aykırı şekilde devralarak kamuya 100 milyon TL zarar veren 11 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin yöneticilerinin zimmetine milyonlarca lira geçirdiği ve yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğu öne sürülüyor.

19.01.2025 15:58  Güncelleme: 16:15
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İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve iflas etmiş sigorta şirketinin hisselerini hukuka aykırı devralarak şirketin sermayesini zimmetine geçirerek kamuyu 100 milyon TL zarara uğrattığı ileri sürülen şirketin yönetim kurulu başkanı K.G.'nin de aralarında olduğu 11 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. K.G.'nin sigorta şirketini, firmanın eski sahibinin eşini çalıştırma garantisi vererek devraldığı ayrıca bazı firmalardan alınan hizmet için piyasa değerinin çok üzerinde ödemeler yapıldığı, şirket sermayesinin kullanılarak zimmete para geçirildiği öne sürüldü.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, K.G.'nin borçları nedeniyle batık olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığı belirlendi. K.G.'nin ayrıca 5 aylık yönetimi boyunca gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de belirlendi. Çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak, mal ve hizmet alımı bahanesiyle bazı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

KENDİSİNE 'YILIN İŞ ADAMI' ÖDÜLÜ VERDİRTMİŞ

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde söz konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" dedikleri de yine teknik ve fiziki takiple belirlendi. K.G.'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı ödülü verdirttiği de yine çalışmalar neticesinde ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım', 'yedek parça' ve 'acente masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak, toplamda 100 milyon TL'ye yakın kamu zararına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.

İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. K.G. isimli şüphelinin, zaten batık durumda olan sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini, firmanın eski sahibinin eşini işletmede çalıştırma teminatıyla ele geçirdiği ortaya çıktı. Birçok firmadan iddiaya göre, 'Gerçek olmayan hayali hizmet' için para ödemesi yapıldığı, şirket sermayesinin kullanıldığı öğrenildi. Anlaşmalı firmalardan piyasasının 3 katı fazla ücretle hizmet alımı yapıldığı; aradaki farkın ise zimmete geçirildiği öne sürüldü. Bazı firmaların girecekleri ihaleler için sigorta şirketi yöneticilerinden para desteği aldığı da öğrenildi. Sigorta şirket yöneticileri tarafından sermayeden usulsüz ödemelerin yapıldığı da öne sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İflas Eden Sigorta Şirketine Yolsuzluk Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

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