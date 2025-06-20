İzmir'in Buca ilçesinde, iki aracın çarptığı 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Efeler Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde bir kişinin yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Zeliha Özbaş'ın (50) cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, caddede yürürken yola düşen Özbaş'ın iki aracın çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Ekipler, sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de İki Araç Çarpması: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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