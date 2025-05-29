İzmir'de İkinci Spor İstasyonu Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de İkinci Spor İstasyonu Açıldı

29.05.2025 11:30
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda ikinci spor istasyonunu hizmete sundu. İlk istasyondan 2 bin 500'den fazla İzmirli yararlandı. Yeni istasyon, çeşitli spor branşlarında ücretsiz malzeme sağlıyor.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki spor istasyonlarının ikincisini Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete aldı. Buca Hasanağa Bahçesi'nde Nisan ayında faaliyete geçen istasyondan ise bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde İzmirli yararlandı. Yurttaşların 14 branşta spor malzemelerini ücretsiz kullanabilmesini sağlayan spor istasyonları için sıra Bostanlı, Kültürpark ve İnciraltı'nda.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında olan spor istasyonu projesi büyüyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı da olan Başkan Cemil Tugay tarafından kentin farklı bölgelerindeki yeşil alan ve parklara kurulan spor istasyonları hızla artıyor. Buca Hasanağa Bahçesi'nde açılan ilk spor istasyonunun ardından ikinci adres olarak Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı seçildi. Tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarının yer aldığı alanın merkezinde bulunan istasyonda; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, masa tenisi, tenis, bocce, badminton, fitness, yoga, pilates, step aerobik, bisiklet ve satranç malzemeleri kimlik karşılığı ücretsiz olarak alınabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında spor istasyonları Bostanlı, İnciraltı ve İzmir'in simge noktası Kültürpark'ta da açılacak.

Bir ayda 2 bin 500'ün üzerinde insan yararlandı

Hasanağa Spor İstasyonu için hazırlanan aylık etki analiziyle önemli veriler elde edildi. Nisan ayında faaliyete geçen Hasanağa Bahçesi'ndeki spor istasyonundan 2 bin 544 kullanıcı yararlandı. İstasyonu en çok lise ve üniversite çağındaki gençler ziyaret etti. Branş olarak voleybol ve tenis öne çıktı.

"Veriler, yaptığımız projenin kentte nasıl karşılık bulduğunu gösteriyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şube Müdürü Emre Gönlü, "İzmir'de sporu tüm kente yaymak için 'Herkes İçin Spor Her Yerde Spor' sloganıyla yola çıktık. Buca Hasanağa Bahçesi'nde ilk spor istasyonumuzu faaliyete geçirmiştik. Şimdi de ikincisini Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda açtık. Bu bir aylık süreçte Hasanağa'da 2 bin 500 kullanıcı 14 farklı branştan yararlandı. Projemiz geliştirilerek devam edecek. Veriler, yaptığımız projenin kentte nasıl karşılık bulduğunu gösteriyor. Bostanlı, İnciraltı ve Kültürpark ile birlikte sene sonuna kadar istasyonlarımızın sayısını 5'e çıkaracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İkinci Spor İstasyonu Açıldı - Son Dakika

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